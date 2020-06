Carenze igienico sanitarie, sequestrati 3 quintali di formaggi Operazione dei carabinieri forestali all'interno di un'azienda nella zona del fortore

“Gravi carenze igienico sanitarie, in particolare all’interno dei locali adibiti alla lavorazione e stagionatura degli alimenti, oltre al rinvenimento di prodotti caseari in stato di alterazione ed altri in assenza di tracciabilità”.

Sono questi i motivi che hanno portato i carabinieri del Nipaf del Gruppo Forestale di Benevento e della Stazione ad effettuare il sequestro di prodotti caseari per un totale di 300 chilogrammi di prodotti caseari all'interno di un'azienda fortorina.

L'ispezione è stata effettuata con i veterinari del Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche dell’ASL Benevento.

Per il titolare sono scattate sanzioni amministrative per la mancanza di tracciabilità e per le oggettive carenze igienico sanitarie e la denuncia per detenzione e vendita di alimenti alterati. L'asl ha infine decretato il blocco delle lavorazioni.