S'incendia un furgone a Paupisi, paura per una famiglia E' accaduto nel primo pomeriggio. Il mezzo era parcheggiato nei pressi dell'ingresso

Momenti di autentica paura nel primo pomeriggio di oggi per una famiglia residente alla località san Pietro di Paupisi per l'incendio di un furgone lasciato in sosta sotto ad un porticato adiacente all'ingresso dell'abitazione. Scattato l'allarme sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale e l'ambulanza del 118 dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa e i carabinieri della locale stazione. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza alcune bombole di gpl per uso domestico presenti nei pressi dell'abitazione. Per fortuna solo tanta paura ma nessuna perosna è rimasta ferita.

Le fiamme e il denso fumo acre hanno danneggiato sia la struttura e che un motorino lasciato in sosta. Sono in corso le indagini per cercare di stabilire la natura del rogo. Non è escluso che le fiamme possano essere state scatenate da un guasto al mezzo.