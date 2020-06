Concorsi, via a perizia su condizioni cardiologiche De Matteo Lo specialista incaricato riferirà le sue conclusioni il 24 giugno su stato di salute indagato

E' stata fissata per il prossimo 24 giugno, dinanzi al gip Vincenzo Landolfi, l'udienza nel corso della quale il dottore Fiore Candelmo, cardiologo dell'ospedale Moscati di Avellino, riferirà, in contraddittorio tra le parti, le sue conclusioni sulla compatibilità tra le condizioni di salute, e la loro compatibilità con la detenzione in carcere, di Antonio De Matteo, 68 anni, di Benevento, il funzionario dei vigili del fuoco, in pensione, arrestato venerdì, al pari di altre quattro persone, nell'inchiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e della guardia di finanza sui concorsi per le forze dell'ordine.

Questo pomeriggio lo specialista irpino ha avviato gli accertamenti sull'indagato, alla presenza del dottore Emilio D'Oro, scelto dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Antonio Leone, la cui richiesta di sostituzione della misura per il suo assistito aveva indotto il giudice a disporre una perizia cardiologica.