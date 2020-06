Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga, denunciata Sequestro finalizzato alla confisca di una Nissan Qashqai da parte della polizia municipale

Era in auto con il suo cane stremato perchè sotto il sole cocente e per questo gli agenti della polizia municipale di Benevento hanno deciso di effettuare un controllo ha portato alla denuncia di una donna, residente in provincia di Caserta perchè risultata positiva al drogatest e all'alcoltest. L'automobilista era alla guida di una Nissan Qashqai, nei pressi del Duomo, quando è stata bloccato da una pattuglia. Gli agenti, coordinati dal tenente Francesco Del Gaudio hanno effettuato i controlli e si sono accori del Bulldog nell'abitacolo. L'animale era stremato dal caldo e quindi è stato affidato alle cure della Clinica Veterinaria Sannio.

“Sono particolarmente contento – ha commentato il comandante Fioravante Bosco – per l’operazione portata a termine questo pomeriggio. Nel plaudire alla grande professionalità mostrata nella circostanza dai due motociclisti accorsi sul posto e dall’ufficiale di servizio – continua Bosco – va detto che abbiamo impedito che la giovane donna potesse ancora perpetrare tale gravissima condotta che poteva cagionare danni ad altri utenti della strada”.