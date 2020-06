Vende alcolici da asporto, locale chiuso per 5 giorni Controlli della Polizia anche durante la movida. 75enne mostra patente falsa: denunciato

Circa 100 persone identificate, una decina di esercizi commerciali controllati – per uno di essi è scattata la chiusura e una denuncia per uso di documento falso.

Questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dagli agenti della Questura Sannita.

Verifiche predisposte dal questore Luigi Bonagura finalizzati anche al contrasto dell’inosservanza dei divieti imposti dall’emergenza epidemiologica.

In particolare, i poliziotti della Volante e della Squadra Amministrativa hanno sorpreso il gestore di un locale che aveva somministrato bevande alcoliche permettendone l’asporto in violazione dell’ordinanza della Regione Campania che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa e l’immediata chiusura dell’attività per cinque giorni.

La denuncia, invece, riguarda un settantacinquenne della provincia che, fermato dagli agenti ha esibito una patente risultata falsa.