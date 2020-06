Piazza S. Modesto, fiamme distruggono l'auto di un pensionato L'incendio ha interessato una Fiat Cinquecento

Auto in fiamme, nella notte, al Rione Libertà. L'allarme è scattato in piazza San Modesto, dove il fuoco ha attaccato all'improvviso la Fiat Cinquecento che un pensionato aveva lasciato in sosta.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale, che non hanno potuto evitare che il rogo distruggesse la vettura, e la polizia.

Avviate le indagini per stabilire la natura dell'incendio, che si aggiunge a quelli che la cronaca ha già registrato nelle scorse settimane.

(foto di repertorio)