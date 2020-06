Quindicenne armato di coltello rapina un 18enne E' accaduto a Benevento. Minore identificato e denunciato dai carabinieri

E' stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Benevento il presunto autore della rapina compiuta qualche giorno fa in via Pertini, nei pressi del terminal degli autobus extraurbani.

Si tratta di un 15enne che, secondo la ricostruzione operata dagli investigatori, armato di un coltello, aveva rapinato un 18enne di Apice mentre camminava lungo l'arteria cittadina. Il minore si era impossessato di pochi euro e del documento di identità della vittima.

Scattato l'allarme, sul posto erano intervenuti i carabinieri che avevano avviato le indagini che si sono poi concluse con l'identificazione dell'autore della rapina, che è stato ora denunciato.

I carabinieri nelle ultime ore hanno effettuato una serie di controlli e posti di blocco anche per quanto concerne la movida nel centro cittadino.

In totale sono state cinque le persone denunciate dai carabinieri durante la settimana. Oltre al 18enne, nel mirino dei militari sono finiti anche: un beneventano di 43 anni, agli arresti domiciliari sopreso nei pressi del Sert mentre cedeva una dose di eroina ad un tossicodipendente in cambio di 30 euro; un 50enne della provincia di Avellino, trovato alla guida di auto Peugeot 306, sottoposta a confisca dalla Prefettura di Savona; un 45enne già noto alle forze dell'ordine sorpreso alla guida senza patente di un'auto di proprietà di un'altra persona che non si era accorta di nulla. Per questo motivo l'uomo dovrà rispondere anche di appropriazione indebita del veicolo.