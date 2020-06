Concorsi, il Gip restituisce i soldi al consigliere Feleppa Sequestrati al termine di una perquisizione a carico del funzionario dei vigili del fuoco

Restituiti dal gip Vincenzo Landolfi i 7500 euro che erano stati sequestrati al consigliere comunale Angelo Feleppa (avvocati Vincenzo Sguera e Luca Paglia), funzionario dei vigili del fuoco, uno dei destinatari delle perquisizioni operate dalla guardia di finanza nell'inchiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e della guardia di finanza sui concorsi per le forze dell'ordine.

Un provvedimento contro il quale era stato presentato ricorso al Riesame- udienza il 2 luglio-, revocato dal giudice per l'assenza di qualsiasi relazione tra i soldi e le ipotesi di reato contestate a Feleppa, che le ha respinte in una memoria difensiva: peculato – avrebbe accompagnato Sparaneo con un'auto di servizio a Napoli, nello scorso marzo, per la consegna della pen drive a due candidati – e rivelazione di segreti d'ufficio: avrebbe consigliato Sparaneo e De Matteo sui negozi nei quali stampare i file contenuti nella pen drive.