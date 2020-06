Travolta da una Porsche: muore sannita L'auto era guidata dal marito di Sabrina Benetton

Era sannita Evelina Federigo, d'origine almeno: da tempo lavorava al nord, a Montebelluna in provincia di Treviso dove era postina. Proprio mentre guidava l'auto aziendale è stata travolta da una Porsche guidata da Ermanno Boffa, marito di Sabrina Benetton, figlia di Gilberto scomparso due anni fa e patron del noto marchio d'abbigliamento italiano. Violentissimo l'impatto: un frontale che ha sbalzato la donna fuori dall'abitacolo, facendole fare un volo di almeno venti metri terminato sull'asfalto. Distrutta completamente l'auto guidata dalla donna. La Federigo è stata portata d'urgenza in ospadale a Treviso in elisoccorso in condizioni gravissime, ma le ferite erano troppo gravi e non ce l'ha fatta. Lascia due figli piccoli, un maschietto e una femminuccia. Ferito il conducente della Porsche Panamera: anche lui ha riportato ferite sebbene non gravi e non tali da creare preoccupazioni.

Proseguono intanto le indagini sulla dinamica dell'incidente per accertere eventuali responsabilità.