Tribunale, dopo 4 anni il giudice Anita Polito torna a Napoli Dal 2016 è stata in forza alla Sezione penale, questa mattina l'ultima udienza

Questa mattina l'ultima udienza in Tribunale, come componente un collegio del Riesame. Da lunedì sarà infatti in servizio a Napoli, presso il Tribunale per i minori, il giudice della Sezione penale Anita Polito, approdata nel settembre del 2016 a Benevento, dove ha svolto le funzioni di giudice monocratico e del Tribunale in forma collegiale.

Per la dottoressa Polito si tratta di un ritorno a casa: prima della tappa nel capoluogo sannita, era stata all'ufficio Gip del Tribunale di Napoli, mentre in precedenza aveva avuto l'incarico di sostituto procuratore a Foggia. La sua partenza determinerà un buco nell'organico che a novembre dovrebbe essere colmato, anche in vista di un ulteriore trasferimento, dall'arrivo di due nuovi magistrati.