Fiamme nella casa canonica, danni e paura È accaduto questo pomeriggio a Santa Maria Ingrisone. Vigili del fuoco in azione

Momenti di paura questo pomeriggio a Santa Maria Ingrisone per l'incendio scoppiato all'interno della casa canonica adiacente la piccola chiesa della frazione di San Nicola Manfredi. Le fiamme si sono sviluppate, Secondo una prima ipotesi, ora al vaglio dei vigili del fuoco, all'interno di un locale dell'abitazione. Scattato l'allarme sul posto sono intervenute Due squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento. I pompieri hanno impiegato circa un'ora per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza i locali danneggiati.