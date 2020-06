Ruba gasolio a Maddaloni, arrestato 45enne di Sant'Agata Fermato mentre prelevava il carburante da un camion lasciato in sosta in provincia di Caserta

Furto aggravato di gasolio da un camion in sosta è l'accusa per un 45enne di Sant'Agata de' Goti arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maddaloni. L'uomo è stato fermato in flagranza dai militari in via Forche Caudine, mentre con una pompa ed un tubo stava estraendo il gasolio dal serbatoio di un autocarro parcheggiato lungo la strada.

I militari hanno anche rinvenuto dieci taniche, ulteriori due pompe per l'estrazione e un cacciavite. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il 45enne è stato dichiarato in arresto e trattenuto all'interno delle camere di sicurezza della caserma dell'arma.