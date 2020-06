Collaboratore giustizia: fa usura, sequestro soldi annullato Accolto il ricorso contro il provvedimento a carico di Antonio Nizza, 50 anni, di Benevento

Era stato un collaboratore di giustizia a chiamarlo in causa per una presunta attività di usura, sostenendo di aver visto un imprenditore, di cui non aveva però saputo indicare il nome, consegnargli la somma di 30mila euro.

Nasce da queste affermazioni il decreto di perquisizione firmato dalla Procura a carico di Antonio Nizza, 50 anni, di Benevento: una 'visita' conclusa con il sequestro di 1.100 euro, soldi ritenuti il provento, appunto, dell'usura che avrebbe praticato.

Un provvedimento che questa mattina il Riesame ha annullato, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Antonio Leone, centrato anche sulla infondatezza della ricostruzione del patrimonio immobiliare di Nizza fatta dallo stesso collaboratore.