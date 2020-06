Tentata rapina a farmacia, condannato 22enne beneventano Rito abbreviato: 1 anno, pena sospesa, per Marco Masella

Un anno, pena sospesa. E' la condanna decisa dal gup Vincenzo Landolfi, al termine di un rito abbreviato, per Marco Masella (avvocato Gerardo Giorgione), 22 anni, di Benevento, accusato di rapina in concorso. Un'imputazione che gli era stata contestata nel settembre del 2016 quando, al pari di un 17enne – giudicato separatamente -, era stato arrestato – poi era tornato in libertà- dagli agenti della Volante.

Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti anche sulla scorta delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, dopo essere rimasti alcuni minuti all'esterno della farmacia nel quartiere Pacevecchia, i due giovani erano stati messi in fuga dall'allarme di uno dei dipendenti, che lo aveva fatto scattare quando il 17enne, armato di coltello, era comparso all'ingresso del locale. Questa mattina l'udienza e la condanna del 22enne, per il quale il pm Donatella Palumbo aveva chiesto 1 anno e 4 mesi.