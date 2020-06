"Abusi sui figli", i quattro minori ascoltati dal Gip Incidente probatorio nell'inchiesta a carico di un 44enne, titolare di un'attività commerciale

Si è chiuso nel tardo pomeriggio l'incidente probatorio – serve ad acquisire e cristallizzare l'eventuale prova prima del dibattimento - chiesto dal sostituto procuratore Maria Colucci nell'inchiesta a carico di un 44enne campano, titolare di un'accorsata attività commerciale, chiamato in causa per presunti abusi ai danni dei quattro figli nati dalla relazione con una donna di Benevento.

L'appuntamento di questa mattina dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, che ha sostituito la collega Loredana Camerlengo, si è tenuto in Questura, dove sono state necessarie alcune ore per raccogliere, con l'aiuto di assistente sociale e psicologo, le deposizioni dei quattro minori, ascoltati in forma protetta. Bambini in tenera età che hanno dovuto ricostruire le condotte del genitore, che avrebbero in parte confermato.

L'indagato è difeso dall'avvocato Rosario Roberto, mentre le parti offese sono rappresentate dall'avvocato Olimpia Rubino.