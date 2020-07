Furti nelle rivendite di Tabacchi, la Fit chiama il Prefetto Zamparelli: “Chiediamo più controllo del territorio e incontro con il Prefetto di Benevento

“La nostra è sempre stata una provincia abbastanza tranquilla ma purtroppo, negli ultimi mesi, assistiamo ad una escalation di furti che colpiscono in prevalenza le tabaccherie”.

Così in una nota il presidente provinciale della Federazione italiana Tabaccai del Sannio, Emilio Zamparelli, accende i riflettori sul problema dei raid notturni compiuti in provincia di Benevento all'interno delle rivendite di tabacchi.

“Un fenomeno che ci preoccupa non poco, soprattuto nei casi in cui, durante le ore notturne, sono state colpite più rivendite di uno stesso territorio”.

“Mai come in questi tempi – spiega ancora Zamparelli – di emergenza sanitaria noi tabaccai abbiamo dimostrato l'importanza del nostro ruolo sociale, fornendo servizi essenziali per la cittadinanza”.

Per questi motivi la Fit di Benevento “proseguendo sulla strada della consolidata collaborazione con Istituzioni e forze dell'ordine, a nome di tutti i tabaccai del beneventano abbiamo prontamente interessato il Prefetto affinchè vengano predisposti ulteriori piano di vigilanza e controllo del territorio che possano garantire al meglio la sicurezza della categoria e fronteggiare il dilagare della criminalità”