Va a Napoli, compra la droga e la nasconde nell'ombelico Mirko Polese, 28 anni, arrestato dai carabinieri per violazione obbligo soggiorno a Benevento

Aveva nascosto la droga nell'ombelico, ma non è stato arrestato per questo. Mirko Polese, 28 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, è infatti finito ai domiciliari per aver violato la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel capoluogo sannita.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento lo hanno infatti fermato a Montesarchio, in piazza Poerio, a bordo di un pullman proveniente da Napoli.

Perquisito, il giovane, che stava rientrando in città, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane, contenente mezzo grammo di eroina, che aveva sistemato nell'ombelico. 'Roba' per uso personale, per la quale è stato segnalato alla Prefettura.

Dichiarato in arresto per non aver rispettato l'obbligo di soggiorno, Polese è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro. Ha nominato come difensore l'avvocato Claudio Fusco.