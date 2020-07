Ancora furti nelle rivendite di tabacchi, è allarme Ieri la Fit aveva chiesto più controlli al Prefetto. In nottata nuovo raid a Sant'Agata de' Goti

Non si arresta l'ondata di furti all'interno delle tabaccherie che in questo periodo sta interessando vari centri del Sannio. L'ultimo la scorsa notte a Sant'Agata de' Goti, lungo la Strada Provinciale 117, dove nel mirino è finita un'attività commerciale di bar e tabacchi. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, i malviventi hanno portato via sigarette e gratta e vinci per un valore di circa 2mila euro. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i militari della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini.

Proprio ieri la Fit, la Federazione italiana tabaccai aveva lanciato l'allarme dopo i numerosi furti registrati nel Sannio. Il presidente provinciale della federazione aveva infatti chiesto al Prefetto di Benevento un incontro e più controlli per cercare di porre un freno ai raid.