Cocaina nascosta dietro il sedile dell'auto, patteggia Due anni, 10 mesi e 26 giorni per Ennio Lepore, 57 anni, di Benevento, arrestato dai carabinieri

Due anni, 10 mesi e 26 giorni. E' la pena, patteggiata, stabilita dal gip Maria Di Carlo – pm Patrizia Filomena Rosa- per Ennio Lepore (avvocato Danilo Parente), 57 anni, di Benevento, che i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio avevano arrestato, nell'ottobre del 2019, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto era iniziato in via Napoli, al rione Libertà, dove i militari, nel piazzale antistante l'ufficio postale, avevano controllato un'auto con a bordo una persona che, in precedenza, era stata notata in via Lungo Calore, mentre procedeva a forte velocità verso via Manfredi di Svevia. La successiva perquisizione aveva consentito di scovare, sistemata dietro il sedile anteriore lato conducente, una busta di carta con all’interno tre involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 165 grammi.

Lepore era finito ai domiciliari – la misura alla quale è attualmente sottoposto-, durante l'udienza di convalida aveva affermato di aver rinvenuto alla contrada San Chirico quella busta, di cui ignorava il contenuto, tra il materiale ferroso che aveva caricato a bordo della sua Ford Focus, il cui bagagliaio era riempito anche dal motore di un frigorifero. Poi era ripartito, raggiungendo via Napoli, dove avrebbe voluto ritirare la pensione presso l'ufficio postale, e dove era stato bloccato.