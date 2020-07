Offese e minacce alla compagna, condannato per stalking Un 39enne irpino assolto da sequestro di persona. Niente procedibilità, caduta accusa di violenza

La condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione, dopo aver escluso l'aggravante, per stalking; l'assoluzione, perchè il fatto non sussiste, dall'addebito di sequestro di persona, e il non doversi procedere, rispetto all'imputazione di violenza sessuale, esclusa l'aggravante, perchè l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza delle condizioni di procedibilità. E ancora: la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, rappresentata dall'avvocato Angela Imbriani.

E' la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento al termine del processo a carico di un 39enne di Scampitella – difeso dall'avvocato Domenico Carchia-, chiamato in causa da un'indagine sfociata nell'adozione di una misura cautelare a suo carico per le condotte che avrebbe mantenuto nei confronti della compagna. Condotte ritenute minacciose e violente, con la malcapitata che dal 2015 al gennaio del 2018 sarebbe stata umiliata ed offesa. Comportamenti dettati, secondo gli inquirenti, dal desiderio del controllo assoluto della donna e da ragioni di gelosia.