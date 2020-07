Ovuli all'eroina, li ho comprati per uso personale Obbligo di dimora per Concetta De Luise, 58 anni, di Benevento, arrestata dai carabinieri

Ha ammesso di aver comprato la droga a Napoli, ma solo per farne un uso personale. Difesa dall'avvocato Gerardo Giorgione, è stata questa la versione offerta al gip Gelsomina Palmieri, durante l'udienza di convalida del suo arresto, da Concetta De Luise, una 58enne di Benevento, fermata dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.Otto ovuli di eroina per un peso complessivo pari a 11,5 grammi sono costati l'arresto a Concetta De Luise, una 58enne di Benevento, fermata dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio. La donna era da poco scesa da un pullman proveniente dal capoluogo campano quando era stata bloccata dai militari, che l'avevano perquisita e trovata in possesso di otto ovuli co 11 grammi e mezzo di eroina. Al termine, la dottoressa Palmieri ha attenuto la misura a suo carico, disponendo l'obbligo di dimora.