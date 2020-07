Uso e possesso di droga, 2 denunce e 9 persone segnalate Controlli e perquisizioni dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio in Valle Caudina

Perquisizioni, posti di blocco e controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio durante lo scorso fine settimana hanno consentito il sequestro di alcuni grammi di droga e la denuncia di due persone, oltre che la segnalazione alla Prefettura di 9 persone per uso di stupefacenti. In particolare, i militari di Cautano hanno denunciato un uomo residente in un centro limitrofo della Valle Vitulanese perchè trovato in possesso di 4 grammi di cocaina in auto e un bilancino di precisione all'intenro della sua abitazione.

Sette piante di marijuana sono state invece ritrovate sul balcone di casa di un giovane di Airola. Durante i controlli, inoltre, per 9 persone è stattata la segnalazione come assuntori dopo il ritrovamento di modiche quantità di hashish, marijuana cocaina. In questi casi le operazioni hanno riguardato: Ceppaloni, Sant'Agata de' Goti, Montesarchio e Airola.