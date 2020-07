Commerciante minacciato, torna in libertà il 45enne frassese Divieto di avvicinamento alle parti offese per Giovanni Perone, da gennaio ai domiciliari

Dopo sei mesi trascorsi agli arresti domiciliari, torna in libertà, con il divieto di avvicinarsi alle parti offese e ai luoghi che frequentano, Giovanni Perone (avvocato Ettore Marcarelli), 45 anni, di Frasso Telesino, già noto alle forze dell'ordine, accusato di stalking, violenza e minaccia. Lo ha deciso il giudice Daniela Fallarino, dinanzi al quale è in corso il processo a suo carico, per il quale il 18 luglio è prevista la sentenza.

Le imputazioni, contestate in una ordinanza firmata dal gip Vincenzo Landolfi, sono relative alle condotte di Perone nei confronti del titolare di un bar e della figlia, per costringere il commerciante – secondo gli inquirenti - a ritirare una querela presentata in precedenza. Addebiti che Perone aveva respinto durante l'interrogatorio di garanzia.