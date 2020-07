Altri due colpi in bar - tabacchi: oggi riunione in Prefettura Ladri scatenati a Buonalbergo e a Benevento: rubate sigarette e gratta e vinci

Ancora raid notturni ai danni di bar e rivendite di tabacchi. La scorsa notte la banda o le bande che ormai da settimane mettono a segno raid all'interno delle attività commerciali specializzate maggiormente nella vendita di tabacchi, sono entrate in azione a Buonalbergo e a Benevento. Nel primo caso, intorno alle 3.30 hanno forzato ed aperto gli infissi di un'attività commerciale lungo la 90 bis. Una volta all'interno hanno rubato i soldi custoditi nelle slot machine e macchinette cambiasoldi, oltre che a decine di stecche di sigarette e gratta e vinci. Un colpo che ha purtroppo fruttato ai malviventi alcune miglia di euro. Da Buonalbergo a Benevento, in via dei Dauni, dove gli autori dei colpi hanno rubato , anche in questo caso, soldi, sigarette e gratta e vinci.

Lavoro, in entrambi i casi, per i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini.

Intanto questo mattina è in programma una riunione in Prefettura. Un comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto dopo la richiesta arrivata dalla Fit dopo l'allarme lanciato dagli associati sanniti della Federazione italiana tabaccai dopo i numerosi e continui raid all'interno delle tabaccherie. Il presidente provinciale della Fit, Emilio Zamparelli, nella tarda mattinata incontrerà infatti in Prefetto Francesco Antonio Cappetta.