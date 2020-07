Ancora colpi ai danni di bar – tabacchi nel Sannio, è allarme Sigarette e registratori di cassa portati via nella notte da Montesarchio e Sant'Agata

Ancora furti all'interno di rivendite di tabacchi e bar in provincia di Benevento. Dopo i tre colpi di ieri registrati a Buonalbergo, Benevento e Limatola, la scorsa notte la banda di ladri per l'ennesima volta ha nuovamente colpito in Valle Caudina.

In particolare, banditi in azione alla frazione Fagiano di Sant'Agata de' Goti e alla frazione Cirignano di Montesarchio. Sempre uguale il modus operandi dei malviventi. Dopo aver raggiunto a bordo di auto le attività commerciali finite nel mirino, i ladri forzano ed aprono gli ingressi principali o laterali dei bar e tabacchi. Una volta all'interno, spesso non curanti di sistemi di allarmi o videosorveglianza, in una manciata di minuti portano via soldi, sigarette ed altri prodotti in esposizione come i gratta e vinci. Negli ultimi due episodi, a sparire sono state decine di stecche di sigarette e i registratori di cassa. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono acocrsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini.

Come si ricorderà, ieri mattina, un rappresentante della Federazione tabaccai italiani del Sannio – Emilio Zamparelli – ha incontrato il Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta proprio per fare il punto della situazione sull'allarmante escalation di furti.