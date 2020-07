Rapina durante la nevicata, in carcere due persone La Mobile ha notificato un provvedimento per il colpo alle Poste di San Nicola Manfredi nel 2017

Prima le telecamere installate all'ingresso della città, poi l'estrapolazione del dna da due cappellini rinvenuti in un'auto hanno consentito agli agenti della squadra mobile di Benevento di identificare due dei tre autori della rapina messa a segno il 5 gennaio del 2017 ai danni dell'ufficio postale di San Nicola Manfredi. 70mila euro il bottino dei malviventi entrati in azione nonostante la zona quel giorno fosse interessata da una fitta nevicata.

Si tratta di un provvedimento del Riesame al quale aveva fatto ricorso la Procura ed ora divenuto definitivo.

Questa mattina gli agenti della squadra mobiled i Benevento hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di due persone di Napoli ritenute gravemente indiziate della rapina a mano armata.

Alla loro identificazione, gli agenti erano arrivati grazie al dna rilevato all'interno dei cappellini di lana ritrovati il pomeriggio del colpo all'interno di un'auto utilizzata per la fuga e ritrovata nel napoletano.

Sull'auto venne poi installato un apparecchio gps per il rilevamento degli spostamenti ed una cimice nell'abitacolo. Strumentazioni che a febbraio dello stesso anno avevano consentito di captare le intenzioni dei due indagati di compiere un'altra rapina in un istituto di credito in provincia di Piacenza. In quell'occasione intervennero i poliziotti della Mobile che arrestarono i due trovati in possesso di un’arma da fuoco clandestina - inoltre uno dei due venne arrestato anche con l'accusa di evasione dai domiciliari.