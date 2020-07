Percepivano ingiustamente reddito di cittadinanza, denunciati Tre persone nel mirino dei carabinieri di Castelfranco in Miscano. Lavoravano anche in nero

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano per aver dichiarato il falso al fine di ottenere il reddito di cittadinanza che però non gli spettava non avendo i requisiti previsti.

I militari di Castelfranco, con i colleghi del Nucleo operativo della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno individuato e denunciato le tre persone accertando anche che alcuni di loro abbiano svolto lavori occasionali senza aver dichiarato nulla all’INPS e quindi in nero. Al termine degli accertamenti sul danno all’Inps di quasi 13mila euro i militari hanno denunciato tutti per truffa ai danni dello Stato.