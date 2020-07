Gli sferrano un pugno al volto, 16enne in ospedale Giovane aggredito da un coetaneo nei pressi di piazza Castello a Benevento

Brutta avventura ieri sera per un 16enne di Benevento aggredito nei pressi della Rocca dei Rettori, in pieno centro del capoluogo sannita. Il malcapitato ha spiegato agli agenti della Volante, intervenuti sul posto al pari dell'ambulanza del 118, di essere stato colpito con un pugno al volto da un giovane, che si trovava in zona in compagnia di altri ragazzi. Da ricostruire l'intera vicenda e le motivazioni dell'accaduto.

Materia questa per gli agenti della Polizia che hanno ascoltato il giovane, trasportato in ospedale, ed avviato le indagini. L'episodio è avvenuto a pochi passi dalla Prefettura in una zona dove sono presenti vari impianti di videosorveglianza. La speranza, come sempre in questi casi, è che si possa ricostruire l'accaduto grazie ad eventuali immagini.