Furgone in fiamme, paura lungo il Raccordo - VIDEO Il mezzo interessato da un guasto mentre percorreva l'arteria da Castel del Lago a San Giorgio

Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio lungo il Raccordo autostradale che da Castel del Lago conduce a San Giorgio del Sannio per l'incendio di un furgone.

È accaduto poco prima delle 16.30. Mentre il conducente stava percorrendo l'arteria si è accorto del fumo che stava per invadere l'abitacolo ed ha immediatamente arrestato la marcia. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, che hanno comunque danneggiato completamente il veicolo commerciale. Nessun problema per il conducente che è riuscito a scendere in tempo dal mezzo. Sul posto per la viabilità necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri. Le fiamme hanno anche interessato alcune sterpaglie laterali la carreggiata.

Pompieri in azione anche a contrada Mosti tra Benevento e Pietrelcina per un altro incendio, questa volta solo di sterpaglie che ha interessato una vasta area.