Morte di Valerio Castiello, 2 anni e 9 mesi ad un 38enne Fabrizio Boffa condannato per l'incidente del 2015 a Cervinara

Due anni e 9 mesi. E' la condanna decisa dal giudice del Tribunale di Avellino, D'Argenio, per Fabrizio Boffa, 38 anni, residente a Pietrelcina, chiamato in causa dalle indagini sull'incidente che la sera del 7 aprile del 2015 era costato la vita a Valerio Castiello, 27 anni, di Benevento, studente della facoltà di Economia. Boffa è stato riconosciuto responsabile di omicidio colposo, ma è stato assolto, perchè il fatto non sussiste, dall'accusa guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze psicotrope.

Per Boffa difeso dagli avvocati Carmen Esposito e Maurizio Paniz, anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili: il papà di Valerio, uno zio ed il nonno, assistiti dagli avvocati Antonella Francesca, Rita Tretola e Massimiliano Cornacchione, e . l'associazione nazionale 'Vittime della strada' con l'avvocato Emilio Perfetti.

Il dramma si era consumato a Cervinara, lungo un tratto della variante Paolisi - Pianodardine diventato il teatro dello scontro tra la Fiat Punto condotta da Fabrizio Boffa, al cui fianco sedeva la vittima, ed una Renault Scenic che procedeva in senso opposto. I due giovani stavano rientrando da Napoli, dove Valerio aveva fatto visita alla madre, ricoverata. L'impatto non gli aveva dato scampo, inutili i soccorsi del 118.