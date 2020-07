Coltello su schiena e botte a ex nuora: "Solo un avvertimento" Condannato 62enne di Benevento accusato di stalking e lesioni

Due anni e 2 mesi – il Pm aveva proposto 1 anno e 6 mesi-, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, ed il pagamento alla stessa di una provvisionale di 3mila euro. E' la condanna del giudice Fallarino per un 62enne di Benevento, accusato di stalking, lesioni e violenza privata nei confronti di una 34enne.

Lei è l'ex moglie di un figlio, lui ne avrebbe fatto il bersaglio delle sue attenzioni persecutorie: oltre ad inviarle ripetuti messaggi, avrebbe anche cercato di contattarla telefonicamente e l'avrebbe minacciata in strada. E' solo un avvertimento, avrebbe detto alla poverina, puntandole un coltello sulla schiena. Poi l'avrebbe spintonata, le avrebbe assestato uno schiaffo al volto, provocandole una ferita al labbro e un ematoma all'orbita destra, costringendola a non telefonare alle forze dell'ordine per far scattare l'allarme.

Comportamenti, quelli addebitati all'uomo dagli inquirenti, che sarebbero andati avanti per tre mesi – da agosto a novembre del 2018-, precipitando la malcapitata, assistita dall'avvocato Luca Guerra, in un clima di paura per la propria incolumità talmente pesante da indurla a lasciare il capoluogo sannita e a trasferirsi altrove.

Una vicenda definita da un processo concluso con la condanna dell'imputato, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.