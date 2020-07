Sfogo commerciante: "Avete chiamato vigili, vicinato di m..." Una parrucchiera ha affisso due fogli sull'ingresso del locale

Che l'abbia presa male, molto male, è fuor di dubbio. E' andata su tutte le furie e non ha fatto nulla per nasconderlo. Perchè non si è tenuta dentro la sua arrabbiatura, ma l'ha pubblicizzata. Affiggendo sulla vetrina dell'ingresso della sua attività commerciale, ben visibili, due fogli ai quali ha affidato le sue velenose esternazioni.

Si è scagliata contro il vicinato, definito di “m...”, la titolare di una parruccheria della zona alta della città. Pensava di poter contare su un pizzico di comprensione, è invece andata diversamente. “Ok, avete chiamato i vigili”, è l'esordio del suo scritto.

Non è chiaro se l'intervento della polizia municipale sia sfociato in una multa a suo carico o di una cliente, di certo c'è che la protagonista, dinanzi al cui locale sono disegnate due aree riservate alla sosta per i disabili, non ha dubbi: “Avevate spazzio – l'incazzatura ha duplicato una z- e potevate parcheggiare tranquillamente...”.

Chi ha allertato i vigili, la pensava, evidentemente, in modo diverso. E lei ha sbottato: “Vicinato di m...”, concludendo con un “Mi comporterò di consequenza...” – la fretta le ha giocato un brutto scherzo anche stavolta- che non sembra promettere nulla di buono.