Giù nel greto del fiume Calore, dramma a Benevento - FOTO IN AGGIORNAMENTO Un volo di circa 15 metri, soccorsi in azione. L'uomo è vivo ma gravemente ferito

Dramma nella tarda mattinata di oggi a Benevento, lungo il fiume Calore, per un uomo volato giù dal parapetto di via Posillipo. Sono in corso le operazioni da parte dei sanitari del 118, di polizia e carabinieri e dei vigili del fuoco, con più squadre, per cercare di raggiungere il malcapitato. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute. Il corpo è seminascosto dalla folta vegetazione. Si tratta di un uomo, uno straniero, che sarebbe vivo ma, secondo una prima ricostruzione, verserebbe in gravi condizioni.

I pompieri del Nucleo Saf con l'ausilio dell'autoscala si sono calati per raggiungere il malcapitato che ora verrà issato su via Posillipo e affidato alle cure della squadra dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa 118.

Completamente chiusa al traffico, per agevolare le operazioni di soccorso, via Posillipo presidiata dalla polizia municipale.