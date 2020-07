Ammazzato con un piede di porco, lunedì la sentenza d'appello Il delitto di un 23enne a Bagnara nel 2018: Antonio De Franco condannato a 16 anni in primo grado

Questa mattina la discussione, con gli interventi del Pg e dei legali di parte civile e della difesa, lunedì la decisione della Corte di assise di appello su Antonio De Franco, 28 anni, di Chianche, nato in Bulgaria ma adottato da una famiglia irpina, che il 14 ottobre del 2019 era stato condannato a 16 anni e 20 giorni, con rito abbreviato, per l'omicidio di Mjkhailo Prudjwus, il 23enne ucraino ucciso con un piede di porco il 16 dicembre del 2018 dinanzi ad un bar a Bagnara, una frazione di Sant'Angelo a Cupolo.

Dopo aver escluso l'aggravante delle premeditazione, contestata dal pm Assuna Tillo, che aveva proposto la pena di 18 anni, il giudice Gelsomina Palmieri aveva disposto il risarcimento dei danni e una provvisionale in favore delle parti civili- mamma, padre ed un fratello della vittima, assistiti dall'avvocato Cecilia Del Grosso- ed aveva confermato l'accusa di omicidio volontario, disattendendo la richiesta degli avvocati Claudio Fusco e Stefano Pescatore, che avrebbero voluto che venisse qualificato come preterintenzionale.

Come si ricorderà, De Franco si era assunto la responsabilità del gesto, sostenendo che non era sua intenzione ammazzare il 23enne, e che voleva soltanto fargli male colpendolo ad una spalla, e non alla regione occipitale sinistra, con quel piede di porco estratto due volte dalla sua Fiat Punto.

Nella prima l'aveva mostrato a Mjkhailo che lo stava infastidendo con il suo comportamento, probabilmente amplificato dall'alcol che anche De Franco aveva bevuto; nell' nell'altra, invece, dopo che il cittadino straniero aveva rifilato un calcio all'auto, l'aveva usato contro di lui, stroncandogli l'esistenza. Poi, rientrato a casa, aveva raccontato tutto ai familiari, che avevano dato l'allarme. Epilogo tragico di una lite durata pochi minuti e costata la vita al 23enne.