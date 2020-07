Sbanda e si ribalta con l'auto, paura nella notte Incidente lungo la Fondovalle Isclero, protagonista una persona di San Salvatore Telesino

Momenti di paura nella notte per un incidente accaduto lungo la Fondovalle Isclero, all'altezza del'uscita Dugenta -Limatola. E' qui che, per cause in corso di accertamento, un 40enne di San Salvatore Telesino ha perso il controllo della Renault Scenic che stava guidando.

L'auto ha sbandato e si è ribaltata al centro della carreggiata, dove in quel momento, fortunatamente, non stavano transitando altri veicoli. L'allarme ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco del distaccameno di Telese Terme, il 118 e le forze dell'ordine. Nessunan grave conseguenza per il conducente, che è riuscito ad uscire da solo dalll'abitacolo del veicolo.