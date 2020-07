Investe donna e passeggino vuoto, paura al rione Libertá Il neonato per fortuna era in braccio al papà. Indaga la Polizia

Momenti di paura questa sera in via Cocchia al Rione Libertà di Benevento per l'investimento di una donna mentre spingeva il passeggino che per fortuna era vuoto perché il bimbo era in braccio al padre che per fortuna non è rimasto coinvolto nell'incidente. A piombare sulla donna è stata una Lancia Y guidata da un uomo di Benevento. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti delle Volanti. La donna è stata trasferita in ospedale a causa delle ferite riportate. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia che ha effettuato i rilievi.