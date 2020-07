Ex lavoratori Consorzi in protesta a Palazzo Mosti Benevento. "Continuano a deluderci, siamo pronti a gesti eclatanti"

"Siamo intenzionati ad attendere fino a quando non avremo risposte soddisfacenti. Questi significa che se non ci incontreranno non escludiamo di rimanere qui". Cinque ex dipendenti dei Consorzi di bacino Bn1 tornano al Comune di Benevento. Da questa mattina sono in aula consiliare a Palazzo Mosti nell'attesa di incontrare il sindaco di Benevento per chiedere l'impegno a realizzare una svolta nella loro vertenza.

"Per ora - chiariscono - aspettiamo il sindaco, ma non escludiamo gesti più eclatanti".

Dopo la riunione in prefettura di mercoledì scorso, infatti, gli ex lavoratori si dicono delusi. "L'Asia non può tagliarci fuori senza riconoscere la precedenza che ci spetta dopo anni di attese deluse e professionalità mortificate".

IN AGGIORNAMENTO