Rapina a due stranieri, fermo convalidato per il malese Scarcerato e disposto il divieto di dimora nel Sannio per il 26enne arrestato dalla Polizia

Fermo di pg convalidato e rimissione in libertà per il 26enne del Mali arrestato – era in carcere - la scorsa settimana dagli agenti della Volante con l'accusa di aver picchiato e rapinato una coppia dell'Est Europa nella loro abitazione al rione Ferrovia di Benevento. Questa la decisione del gip del Tribunale di Benevento che ha disposto il divieto di dimora nel Sannio per il giovane fermato il giorno dopo la rapina ai danni di un uomo e una donna picchiati nella loro casa. Il 26enne era stato bloccato dagli agenti della Volante mentre stava per salire a bordo di un treno. Nelle ultime ore l'udienza di convalida.