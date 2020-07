Presidio lavoratori Centro Servizi per il Volontariato Venerdì sit-in dei lavoratori del Csv di Benevento con la Cgil

A Benevento sono tante le vertenza lavoro aperte negli ultimi mesi. A queste, tante ormai purtroppo annuali, come i lavoratori del comparto rifiuti ma non solo, se ne è aggiunta anche un'altra. Si tratta del problema che investe da qualche settimana alcuni lavoratori del Centro per il servizio del Volontariato di Benevento.

La Filcams Cgil qualche giorno fa aveva proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici del Centro Servizi Volontariato Irpinia Sannio, per una serie di problemi ritenuti dal sindacato “gravi” a causa del comportamento del Csv.

Una situazione che non fa intravedere una via di uscita e per questo motivo per il prossimo 31 luglio la Cgil a partire dalle 9.30 ha organizzato un presidio nei pressi della Sede CSV di Benevento, sita al Viale Mellusi, 68.

Al centro della vertenza, come spiega in una nota Antonella Rubbo, Segretaria Filcams Cgil c'è “il ricorso all’ammortizzatore sociale senza preventivo incontro con i sindacati rappresentativi e di categorie; la collocazione del personale in FIS (Fondo di integrazione salariale) a zero ore e senza la previsione della rotazione necessaria al fine di ripartire il disagio economico tra i dipendenti, tutti dotati di competenze orizzontali anche sulle mansioni non prevalenti e in grado di svolgere una pluralità di mansioni; l'Intervento del FIS per le sole lavoratrici iscritte alla FILCAMS CGIL, che non hanno sottoscritto un contratto novativo proposto dall’azienda, peggiorativo delle condizioni contrattuali in essere, e non hanno firmato una conciliazione ai sensi dell’art. 410 e 411 c.p.c. che prevedesse la rinuncia a tutti i diritti pregressi acquisiti, ed il rigetto da parte dell’Azienda della richiesta di rinvio proposta dall’Organizzazione sindacale al fine di definire maggiore equità nell’applicazione dell’ammortizzatore sociale e anche al fine di ricercare soluzioni idonee e condivise, risolutive della vertenza”.

A nulla – conclude Rubbo - è servita la disponibilità offerta dalla Filcams Cgil a trovare una soluzione condivisa e nell’incontro con l’azienda, da noi sollecitato, abbiamo avuto totale chiusura da parte del CSV su tutte le questioni poste”.

Il presidio sarà articolato in un sit-in di protesta seguito da una pubblica conferenza stampa, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate per il contenimento della pandemia da Covid – 19.