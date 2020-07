Intestazione fittizia di beni, arrestato Nicola Panella Blitz Mobile-Finanza a Montesarchio, ipotizzata l'associazione. Immobili sequestrati

Una persona arrestata, poco meno di una ventina indagate a piede libero, il sequestro di alcuni immobili. Sono i numeri dell'inchiesta 'deflagrata' questa mattina a Montesarchio, in calce la firma del sostituto procuratore Assunta Tillo, della squadra mobile e della guardia di finanza.

La custodia in carcere è stata disposta per Nicola Panella, 56 anni, di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine, chiamato in causa da una attività investigativa che ipotizza l'associazione per delinquere e l'intestazione fittizia di beni. Difeso dall' avvocato Pierluigi Pugliese-- l'avvocato Dario Vannetiello, che lo ha comunicato agli investigatori, fa sapere di "aver rinunciato all'incarico perchè da un anno accetta solo ricorsi per Cassazione"-, Panella è destinatario di una ordinanza adottata dal gip Loredana Camerlengo, con la quale è stato stabilito il sequestro di più immobili. Questa mattina l'esecuzione del provvedimento, accompagnata anche da un elicottero che ha continuato a sorvolare Montesarchio, comparendo poi, qualche minuto fa, nei cieli di Benevento.

IN AGGIORNAMENTO