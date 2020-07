Fuggire, e dove? Stavo scherzando con un amico in auto... Interrogato Daniele Pizzone, 26 anni, di Benevento

Scappare, e dove? Neanche per sogno, stava scherzando con un amico, in un'auto nella quale non immaginava ci fosse una cimice, quando aveva pronunciato quelle parole poste alla base, in relazione al pericolo di fuga, del fermo di polizia giudiziaria al quale è stato sottoposto.

Assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione, si è difeso così, dinanzi al gip Vincenzo Landolfi, Daniele Pizzone, 26 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, indiziato di più episodi di cessione di cocaina, marijuana e crack. Questa mattina l'udienza di convalida in Tribunale, nel corso della quale il giovane, detenuto in carcere, ha ammesso alcuni episodi contestati, respingendo invece qualsiasi collegamento con due forniture: una di 120 grammi di cocaina costata l'arresto, in flagranza di reato, ad una coppia beneventana proveniente dal Napoletano, nei confronti della quale, perchè l'avrebbe tirato in ballo, ha annunciato di voler procedere con una denuncia, e l'altra di circa 2 chilogrammi di marijuana, della quale ha sostenuto di non sapere alcunchè.

Una versione opposta al quadro tratteggiato dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino in una inchiesta dei carabinieri della Compagnia di Benevento avviata su alcune esplosioni ed incendi di auto. L'attività investigativa, supportata da intercettazioni anche telefoniche, aveva subito una improvvisa accelerazione per il contenuto di quel colloquio dello scorso 8 luglio, registrato all'interno di una macchina, dal quale sarebbe emerso che Pizzone “temendo o addirittura sostenendo di essere a conoscenza dell’imminente chiusura delle indagini nei suoi confronti, manifestava l’intenzione di volersi allontanare –anche reperendo documenti falsi- in un villaggio ove sarebbe stato difficilmente individuato”.

Una ipotesi che il 26enne ha negato, precisando di essere rimasto in città e di non aver mai organizzato alcuna fuga, né di aver mai acquistato un biglietto da viaggio. Nelle prossime ore la decisione del giudice sulla convalida del fermo e l'adozione di una misura cautelare.