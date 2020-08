Raggiunti limiti di età, l'omaggio al caporeparto Castaldo Dopo 35 anni di onorata carriera, il meritato riposto. L'omaggio dei colleghi Vigili del Fuoco

Trentacinque anni a servizio della collettività. trentacinque anni ad aiutare gli altri, a partecipare a complesse operazioni di soccorso in tutta Italia. Soddisfazioni, fatiche e anche scene bruttissime che il caporeparto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Castaldo, coordinatore di soccorso del Turno A del comando provinciale di Benevento, non dimenticherà mai per tutta la sua vita.

Il suo sapere lo ha tramandato ai colleghi più giovani che hanno avuto la fortuna di incontrarlo lungo il loro percorso professionale. E con il 1 agosto scorso, per raggiunti limiti di età il caporeparto Castaldo potrà finalmente dedicarsi appieno alla sua famiglia senza mai dimenticare o trascurare i tanti colleghi con i quali ha lavorato come vigili del fuoco per una vita.

Durante la sua onorata carriera ha partecipato alle maxi operazioni di soccorso per il terremoto in Umbria nel 1997, il sisma di l'Aquila, nelle Marchè e poi di nuovo in Umbria e ad Ischia. Ed ancora, il caporeparto Vincenzo Castaldo è stato in prima linea per le alluvioni che hanno colpito Sarno e Cervinara.

La vita di un vigile del fuoco è fatta di esperienza e ricordi ed il Cre Castaldo ne ha davvero tanti. Ed è a lui che arriva un caloroso saluto colmo di stima professionale e personale da tutti i colleghi del suo Turno A, da tutti i vigili del fuoco: il personale operativo, tecnico, amministrativo, con a capo il comandante provinciale che si unisce all'arrivederci.