Sbanda e si ribalta con la sua auto, paura per un 24enne Incidente a Montesarchio: il giovane, di San Leucio del Sannio, è in ospedale

Ha fatto tutto da solo, sbandando e finendo in un terreno: ora è ricoverato al Rummo per le conseguenze dell'incidente nel quale è rimasto coinvolto. E' accaduto intorno alle 2.30 a Montesarchio, all'altezza della rotonda, nelle vicinanze di un ristorante.

Secondo una prima ricostruzione, un 24enne di San Leucio del Sannio, mentre guidava una Cinquecento, ne avrebbe perso il controllo. L'auto si è ribaltata più volte, terminando la sua traiettoria 'impazzita' in un fondo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed i carabinieri. I pompieri hanno estratto il giovane dal'abitacolo e lo hanno affidato alle cure del 118. Dopo i primi soccorsi, la corsa in ospedale, per gli accertamenti e le cure del caso.