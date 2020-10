Sorpreso con la droga nel marsupio, giovane condannato Rito abbreviato: 8 mesi, pena sospesa, per un 21enne di Monteesarchio

Otto mesi, contro i 2 anni ed 8 mesi proposti dal Pm, e una multa di 1400 euro. E' la pena, sospesa, stabilita con rito abbreviato dal gup Vincenzo Landolfi per Amin Vincenzo Hedeil (avvocato Mario Cecere), 21 anni, di Montesarchio, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della Compagnia di Montesarchio lo avevano fermato il 19 settembre dello scorso anno dopo averlo visto cedere la 'roba' ad acquirenti che non erano stati però identificati, rinvenendo, nel marsupio che indossava a tracolla, 14 stecche di hashish (in tutto 32 grammi) custodite in due involucri di cellophane ed una dose di marijuana.

Il giovane era finito ai domiciliari, dopo l'udienza di convalida, nel corso della quale aveva sostenuto l'uso personale della droga, era stato sottoposto al divieto di dimora in provincia di Benevento. Una misura poi sostituita con l'obbligo di firma, successivamente revocato. Questa mattina il rito abbreviato, scelto dopo il giudizio immediato chiesto dalla Procura e fissato dal Gip, e la condanna.