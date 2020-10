In auto giubbotti e camicie rubati e borsa antitaccheggio Due cittadini georgiani denunciati dai carabinieri di Montesarchio

Cinque giubbotti di varie marche e altrettante camicie, tutti muniti di antitaccheggio, e due buste di cartone, modificate con la carta stagnola per rendere inefficace i rilevatori antitaccheggio.

Merce risultata rubata in due negozi di altrettanti centri commerciali di Montesarchio e Benevento, rinvenuta in un'auto con targa francese a bordo della quale viaggiavano due cittadini originari della Georgia, entrambi 35enni e già noti alle forze dell'ordine.

L'auto è stata fermata lungo la statale Appia dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che, al termine degli accertamenti sulla provenienza dei capi di abbigliamento, hanno denunciato per ricettazione i due stranieri, proposti anche per il foglio di via obbligatorio.