Trova ladri in casa e sente due colpi: paura per un giovane Rapina impropria nelle campagne di Fragneto Monforte. Indagano i carabinieri

Sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti ieri da un giovane di Fragneto Monforte che si è trovato di fronte i ladri che avevano appena messo a segno un furto all'interno della casa dei genitori. È accaduto alla contrada Valli. Erano da poco trascorse le 19.30 quando l'uomo è rientrato presso l'abitazione di famiglia. È stato in quel momento che ha visto scappare quattro persone dalla sua proprietà ed udito due colpi, forse esplosi con qualche arma dai malviventi in fuga.

Particolare questo che ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Pesco Sannita e del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.

Da una prima ricostruzione, i banditi hanno forzato un infisso e sono entrati nell'abitazione dalla quale hanno portato via alcuni oggetti in oro. Poi la rocambolesca fuga nelle campagne circostanti. Non è escluso che si siano poi allontanati dalla zona a bordo di qualche auto guidata da un complice.