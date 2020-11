Scontro tra auto e scooter in via Rummo, tre feriti Violento incidente stradale. Paura e traffico deviato

È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Benevento in via Gaetano Rummo.

A scontrarsi una Hyundai I 10 con a bordo una persona e uno scooter con due passeggeri.

Tutti e tre i feriti, di Benevento, sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118 accorse sul posto al pari dei vigili del fuoco, dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi, e della polizia stradale che ha deviato il traffico da via Rummo verso via Bosco Lucarelli.