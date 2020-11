Ancora un incidente, tre feriti a Pontelandolfo Scontro tra un’Alfa Mito è un Suzuki Jimmi

Giornata nera nel Sannio per gli incidenti stradali. Dopo quello drammatico a limatola e lo scontro registrato nel pomeriggio a Benevento, questa sera a Pontelandolfo lungo la bretella interna al paese due auto si sono scontrate frontalmente.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte un alfa Romeo Mito con due venticinquenni a bordo, ed un fuoristrada Suzuki Jimmy con abbordo un'altra persona. Tutti hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici e sono stati trasportati dal 118 in ospedale. Sull'accaduto sono ora in corso i rilievi e le indagini dei carabinieri.