Droga nello scantinato: l'ho comprata tempo fa a Napoli Sferruzzi: ne faccio uso personale, i soldi un regalo di mio padre. In libertà con obbligo dimora

Rimesso in libertà dal gip Gelsomina Palmieri, con l'obbligo di dimora, Antonio Sferruzzi, un 24enne di Benevento, che qualche giorno fa era finito agli arresti domiciliari in un'operazione antidroga della Squadra Mobile. Che, come si ricorderà, aveva rinvenuto e sequestrato 760 grammi di hashish custoditi in uno scantinato e la somma di 600 euro.

Assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione, il giovane è comparso questa mattina dinanzi al giudice per l'udienza di convalida, affermando di aver comprato la droga tempo addietro, a Napoli, per farne uso personale, e precisando che i soldi, trovati su un mobile dell'abitazione, erano un regalo del padre per consentirgli di acquistare una bici elettrica.