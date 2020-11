"Decine di cani e gatti maltrattati": assolte due persone Nel settembre 2016 erano stati portati via da un immobile a Pietrelcina

Trentotto cani adulti, tredici cuccioli, ventidue gatti ed un porcellino d'india. Carabinieri, Asl, guardie zoofile e volontari di associazioni li avevano portati via da un'abitazione di Pietrelcina , il 9 settembre del 2016, alla presenza di flash e telecamere. Ampio il rimbalzo mediatico avuto dall'intervento, che era scattato in contrada Fontanelle, sulla ex statale 212, a poca distanza dalla stazione ferroviaria, dopo alcune segnalazioni relative alla situazione esistente tra quelle mura. Una villa lager, era stata definita.

Una situazione costata l'accusa di maltrattamento di animali al proprietario dell'immobile, Pasquale Villani, e della compagna, Isabella Pandolfo. Difesi dall'avvocato Fabio Russo, sono stati assolti dal giudice Lignelli perchè il fatto non sussiste. Non accolte le conclusioni della Procura – aveva proposto il minimo della pena -, nel cui mirino erano finite le condizioni igieniche, ritenute non adeguate, nelle quali erano tenute le bestiole.

Da qui la decisione di procedere ad una perquisizione dei locali e al sequestro di cani e gatti, microchippati e poi trasferiti in alcuni centri, con un provvedimento che il Riesame aveva successivamente annullato. Oggi la conclusione del processo e l'assoluzione dei due imputati, chiamati in causa da una vicenda che all'epoca aveva fatto registrare anche l'attenzione di qualche esponente politico.